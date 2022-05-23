Esenyurt’ta Livaneli Rüzgârı Esti

“Aydınlık Rıhtımın Feneri” Zülfü Livaneli, Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ile sevenleriyle buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Hayrettin Babahan, Veysel Bal, Halis Şimşek, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, CHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve yüzlerce Esenyurtlu katıldı. Esenyurt Belediyesi çocuk korosunun “Leylim Ley” türküsünü seslendirmesiyle başlayan etkinlik, Nebil Özgentürk’ün "Livaneli" belgeseli ile taçlandı. Sunay Akın’ın moderatörlüğü ve Ferhat Livaneli Orkestrası'nın performansı eşliğinde akıllara kazınan bir söyleşi gerçekleştiren Zülfü Livaneli, Esenyurtlulara keyifli anlar yaşattı. Müzik, edebiyat ve sinema alanında birçok değerli eserin sahibi olan Livaneli’nin yoğun ilgiyle karşılanan söyleşisi, yüzlerce Esenyurtlu ile birlikte en sevilen bestelerini seslendirmesiyle sona erdi. Sahneye çıkarak teşekkür konuşması yapan Başkan Bozkurt, Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve orkestra şefi Ferhat Livaneli’ye çiçek takdim etti.

“HEP BERABER GÜZELLİKLERİ YAŞATACAĞIZ”

Sahnede konuşma yapan ve Zülfü Livaneli’ye teşekkürlerini sunan Başkan Bozkurt, “Mekânlar insanlarla güzelleşiyor, topraklar insanlarla yurt oluyor. Biz de hep beraber bu ülkeyi sevgili Zülfü Livaneli’nin dediği gibi güzelliklerle kurtaracağız, hep beraber güzellikleri yaşatacağız. Beraber var olacağız, iyi ki varsınız. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde zaman zaman karanlıklar ve zorluklar oluşuyor. Ve biz, tutunacak dal bakarız. O karanlıkların yaşadığı topraklarda ışık ararız. Sevgili Zülfü Livaneli, 'Aydınlık Rıhtımın Feneri' olarak her zaman yaşamımızda yer almıştır. Hepimizin yaşantısında ayrı bir yeri var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BİZİM VAZİFEMİZ YANINIZDA OLMAK”

Esenyurt’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Zülfü Livaneli, “Esenyurt’u bambaşka bir şekle dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Bizim vazifemiz sizin yanınızda olmak, arkanızda olmak” diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“ESENYURTLULARIN KATILIMIYLA ÇOK GÜZEL BİR SANAT ŞÖLENİ OLDU”

Livaneli’yi Esenyurt’ta anlatmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Sunay Akın, “Esenyurtluların katılımıyla çok güzel bir sanat şöleni oldu. Ama Zülfü Livaneli’yi anlatmaya zaman yetmez, iki saat hiç yetmez. Onun o eşsiz bestelerini mi anlatacaksınız, yoksa harika filmlerini mi, bitmesin dediğimiz romanlarını mı… Hangisini anlatacağız? Elbette ki Ferhat Livaneli Orkestrası sanatseverlere mükemmel bir gece sundu. İnsanlar çok duyarlıydı. Mükemmel insanlar vardı, bitsin istemedik. Kendimi çok şanslı hissediyorum, çünkü Livaneli bu dünyaya yüz yılda bir gelen sanatçılardan biri. Bu denli başarılı, duyarlı, sadece ülkemizde değil kendini dünyaya kabul ettiren, dünya tarafından sevilen bir insanı sahneden iki saatte anlatmaya çalıştım. Hayatımın en zor gecesiydi” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)