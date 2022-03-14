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Esenyurt’ta Kız Çocuklarına Özel Futbol Kursu

Spora ve sporcuya olan desteğini sürdüren Esenyurt Belediyesi, bir ilke daha imza atarak kız çocuklarına özel “Futbol” kursu açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 14:32
Esenyurt’ta Kız Çocuklarına Özel Futbol Kursu
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İlçedeki binlerce çocuk ve genci sporla buluşturan Esenyurt Belediyesi, yeni bir uygulama daha başlattı. Kız çocuklarına özel olarak açılan Futbol kursu haftanın iki günü, 7-14 yaş arasındaki kız çocuklarına futbol öğretecek. Antrenörlerin yetenek gelişimi, kondisyon, esneklik, hız ve kuvvet üzerine yoğunlaştığı antrenmanlarla, kız çocuklarına geleceğin futbolcuları olmaları konusunda umut aşılanıyor.

“ÇOCUKLARIMIZI SPORA VE HAYATA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kız çocuklarını spora ve hayata kazandırmak için ilgiyle çalıştıklarını vurgulayan Antrenör İbrahim İnce: “Burada çocuklarımızı topluma, spora ve hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Tam bir futbol takımı oluşturacak şekilde 18 kişilik bir takımımız var. Umarım bu takımla beraber Esenyurt’u çok güzel bir şekilde temsil ederiz. Daha küçük yaştaki kız çocuklarına da inmeye çalışacağız, gayet güzel gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KIZLARA YÖNELİK FUTBOL KURSU YOKTU”

Mustafa Akboğa Spor Merkezi’nde Futbol kursuna katılan 13 yaşındaki Ecrin: “Futbolu çok sevdiğim için bu kursa katılmak istedim. Önceden kızlara yönelik bir futbol kursu olmadığı için kendimi geliştiremiyordum. Artık kendimi geliştirebildiğim için çok mutluyum” dedi.

“ESENYURT BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Üç aydır futbol oynayan ve futbolun sağlığına iyi geldiğini söyleyen Ezgi: “Bize bu imkânı sunduğu için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Futbola olan ilgisini belirten Amine ise “Belediyemizin böyle bir faaliyeti olduğunu öğrenince hemen gelmeye karar verdim. Buradaki ortam bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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