Esenyurt’ta Kanser Hakkında Anlamlı Seminer

Halk sağlığına yönelik çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Ulusal Kanser Haftası’nda anlamlı bir çalışmaya imza atacak. Esenyurt Kültür Merkezi’nde, 1 Nisan Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan “Kanser Hakkında Her Şey” adlı seminerde vatandaşlara, ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan kanser hastalığı hakkında bilgiler verilecek. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt ile Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin’in yapacağı sunumda; ‘Kanserlerden Korunma Yöntemleri’, ‘Kanserlerde Erken Teşhisin Önemi’, ‘Beslenmenin Kanserlere Etkisi’, ‘Kanserlerde Güncel Tedavi Yöntemleri’ başlıklı konular işlenecek.