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Esenyurt’ta Kanser Hakkında Anlamlı Seminer

Esenyurt Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla “Kanser Hakkında Her Şey” adlı bir seminer gerçekleştirecek. Uzman doktorların öncülüğünde gerçekleşecek olan seminerde vatandaşlar kanser hakkında bilinçlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 09:57
Esenyurt’ta Kanser Hakkında Anlamlı Seminer
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Halk sağlığına yönelik çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Ulusal Kanser Haftası’nda anlamlı bir çalışmaya imza atacak. Esenyurt Kültür Merkezi’nde, 1 Nisan Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan “Kanser Hakkında Her Şey” adlı seminerde vatandaşlara, ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan kanser hastalığı hakkında bilgiler verilecek. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt ile Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin’in yapacağı sunumda; ‘Kanserlerden Korunma Yöntemleri’, ‘Kanserlerde Erken Teşhisin Önemi’, ‘Beslenmenin Kanserlere Etkisi’, ‘Kanserlerde Güncel Tedavi Yöntemleri’ başlıklı konular işlenecek.

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