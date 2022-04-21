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Esenyurt’ta Kadınlar Sosyal Dayanışma İle Daha Güçlü

Esenyurt Belediyesi, “Sosyal Uyum ve Dayanışma Programı” ile Suriyeli kadın sığınmacıları ve Esenyurtlu kadınları aynı etkinlikte buluşturdu. Kadınlar çeşitli etkinliklerle empati kurmanın önemini vurgulayarak sosyal dayanışma örneği sergiledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 12:17
Esenyurt’ta Kadınlar Sosyal Dayanışma İle Daha Güçlü
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kadınların sosyal alanlardaki haklarına yönelik çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı iş birliğiyle Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Sosyal Uyum ve Dayanışma Programı’nda zorunlu göç sonucunda ülkelerinden ayrılan kadınlar ile Esenyurtlu kadınlar ortak paydada buluştu. Eğitmen ve çevirmen eşliğinde yedi hafta boyunca devam edecek olan programda kadınlar, ‘Ahşap Boyama’ yaparak birbirlerini daha iyi tanıma, empati kurma, uyum ve dayanışma sağlama imkanı buldu. Etkinliğe katılan kadınların çocukları ise çocuk gelişimcilerin bulunduğu oyun alanında eğitici oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.

ORTAK AMAÇ: EMPATİ

Esenyurt’ta her alanda sosyal dayanışmayı sürdüreceklerini ifade eden Sosyolog ve Aile Danışmanı Öznur Kıran, “Burada amaç, kendi ülkelerinden zorunlu halle gelmiş vatandaşlarla yerel halkın ortaklaşa bir şekilde problemsiz yaşaması, birbirleriyle empati kurabilmesi, sorunları çözebilmesi ve ortak uyumda çocukları ile birlikte zaman geçirebilmeleri. İlk haftamız tanışma ile geçti. Geçtiğimiz hafta ahşap boyama yapıldı, bugün de onun devamını getirdik. Bundan sonraki etkinliklerimizi aslında vatandaşların isteklerine göre yönlendireceğiz. Seminerlerimiz olacak. Bununla ilgili nasıl bir seminer istiyorlar, daha çok neye ihtiyaç duyuyorlar, kadınların ortak vereceği bir kararla birkaç seminer düzenlenecek. Daha sonra kadınlar ve çocukları ile birlikte İstanbul’un sevdikleri bir yerine gezi düzenlenecek. Güzel bir etkinlik olacak. Yedi hafta sonrasında tekrardan yeni bir grup kurulacak, on beşi yerel halktan, on beşi de koruma altındaki vatandaşlardan oluşan bir grup ile toplanacağız. Bundan sonraki etkinliklerde tekrar güzel zamanlar geçireceğiz” dedi.

“BURADA KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM”

2016 yılında Suriye’den Türkiye’ye göç eden ve Esenyurt’ta yaşayan Hana Abdul Hakim, yer aldığı Sosyal Uyum ve Dayanışma Programı’ndan çok memnun olduğunu söyledi. Esenyurt’ta kendini yabancı gibi hissetmediğini belirten Hakim, “Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Sosyal uyum kapsamında Türk arkadaşlarla iletişim kuruyoruz, ben de daha çabuk Türkçe öğreneceğim. Türkiye’ye ilk geldiğimde burada kendimi yabancı hissetmedim. Buradaki insanlarla iletişimimiz çok güzel ve birbirimizi çok sevdik. Birbirimize kültür olarak yakınız ve bu projede de birbirimize güzelce uyum sağladık. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“BİRBİRİMİZİ ANLAMIŞ OLDUK”

Çocuğuyla birlikte Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne gelerek etkinliğe katılan Elif Çomak birlik ve beraberliğin güzelliğini vurgulayarak, “Bu etkinlikten çok memnunum. Bu programda emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Yabancı uyruklu arkadaşlarımızla beraber etkinlik yapmak çok hoşumuza gidiyor, çok eğleniyoruz ve stres atıyoruz. Çocuklarımızı da buraya getiriyoruz, onlar da kaynaşıyor, onlar da etkinliklerde yer alıyor. Beraber kutular yapmak, etkinliklere katılmak çok güzel. Hep beraber kaynaşmak, gülmek, sohbet etmek, yabancı uyruklu kadınlarımız açısından da bizim açımızdan da çok iyi. Belki onlar bizi tanımıyordu, belki de biz onları tanımıyorduk, kaynaşmış olduk, birbirimizi anlamış olduk. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum. Birlikte empati kurduk, kaynaştık. Empati kurmak gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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