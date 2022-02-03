Esenyurt’ta İbadethanelerde Rgeaip Kandiil Hazırlığı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Regaip Kandili öncesi vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek halı, cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından ekipler, Koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethaneleri dezenfekte etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)