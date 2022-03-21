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Esenyurt’ta Farkındalığa +1 Destek

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Ve Birim Müdürleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye Down Sendromu Derneği'nin #rengimizbelliolsun kampanyasına destek verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 16:48
Esenyurt’ta Farkındalığa +1 Destek
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Down sendromlu bireylerde 21. kromozomun 1 adet fazla olması sebebiyle 21 Mart’ta tüm dünyada çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılıyor. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de bu özel günde Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye)’nin her yıl düzenlediği #rengimizbelliolsun kampanyasına destek verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Hayrettin Babahan, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Veysel Bal, Halis Şimşek ve Ali Susuz’un yanı sıra birim müdürlerinin de desteklediği kampanya ile down sendromlu bireylerin, toplumun tüm kesimleriyle eşit haklarda yaşamaları gerektiği vurgulandı. Farkındalık yaratmak amacıyla ellerine renkli çoraplar geçiren başkan yardımcıları ve birim müdürleri bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

KUTLAMA DEĞİL, FARKINDALIK GÜNÜ

21 Mart’ın Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu, kutlama günü olmadığını vurgulayan Sağlık İşleri Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Halis Şimşek, down sendromlu bireylerde eğitimin önemine dikkat çekti. Şimşek: “Bu bir kutlama günü değil. Bu günün bir farkındalık günü olması, duyarsızlığın giderilmesi, yılda bir kere de olsa halkımızda farkındalık yaratmak çok önemli. Bu çocuklarımızın eğitim çok çok önemli. Biz bu konuda ilçemizde de belediye olarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Down sendromlu çocuklarımız için kurduğumuz bir Özel Eğitim Merkezi’miz var. Otistik çocuklarımız gibi down sendromlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız da bu merkezden faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.  

“BİZ DE ONLARI KARŞILIKSIZ SEVELİM”

Farkındalık kampanyasına destek veren Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz ise herkesi down sendromlu bireyler için mücadele etmeye çağırdı. Susuz: “Bu hayatta insanı karşılıksız seven bir annesi bir babası bir de down sendromlu insanlar olur. Onlar bizi karşılıksız sevdiği gibi biz de onları karşılıksız sevelim. Onlar enerjileriyle, hayata bakış açılarıyla bizim hayatımıza neşe olan, hayatımıza artı 1 değer katan insanlar, biz de onların hayatlarına artı 1 değer katalım, bunun için mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

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