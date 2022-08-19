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Esenyurt'ta 'Evde Sağlık' Hizmetine Ara Vermeden Devam Ediliyor

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü “Evde Sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 10:47
Esenyurt'ta 'Evde Sağlık' Hizmetine Ara Vermeden Devam Ediliyor
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Esenyurt Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yıl boyunca haftanın 7 günühizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikâyetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

“BELEDİYENİN ‘EVDE SAĞLIK’ HİZMETİ ÇOK GÜZEL”

Pansumanını kendisi yapamadığı için belediyenin “Evde Sağlık” hizmetinden faydalandığını söyleyen Erdi Demir, “Top oynarken dizim kırıldı. Bunun üzerine ameliyat oldum. Teyzemde daha önce bu hizmetten faydalanıp memnun kaldığı için o beni yönlendirdi. Çok da iyi oldu. Belediyenin ‘Evde Sağlık’ hizmeti çok güzel. Kendi başıma pansumanımı yapamayacağım için benim açımdan çok iyi oldu. Memnum kaldım” derken diğer bir hasta Ümit Sarıboğa ise şöyle konuştu: “Bir motor kazası geçirdim. Kollarımda ve bacaklarımda kırıklar oluştu. Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri olsun, telefona bakan kişiler olsun hepsi yardımcı oldu.”

Esenyurt Belediyesi’nin “Evde Sağlık” hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 620 22 20 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 19.08.2022 10:50
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