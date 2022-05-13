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Esenyurt’ta Engelli̇ Gençler İçi̇n Temsi̇li̇ Asker Eğlencesi̇

Esenyurt Belediyesi, askere gitmek isteyen engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi. Özel gençlerin sahne aldığı gecede asker adaylarının ellerine kına yakıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 14:57
Esenyurt’ta Engelli̇ Gençler İçi̇n Temsi̇li̇ Asker Eğlencesi̇
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan temsili asker eğlencesine Belediye Bakan Yardımcısı Halis Şimşek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt temsilcileri, Engelsiz Sanat Derneği, Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve çok sayıda engelli bireyin ailesi katıldı. İBB Mehteran Takımı ve Esenyurt Belediyesi’nin Engelsiz Sanat Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerlerin sahne aldığı programda şarkılar eşliğinde gösteriler yapıldı. Kına eğlencesinde Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım ve asker aileleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Bir günlük askerlik görevi yapmak üzere engelli çocuklarını askere uğurlayacak olan anne ve babalar, kına yakılırken duygulu anlar yaşadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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