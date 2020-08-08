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Esenyurt’ta Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:14
Esenyurt’ta Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı bugünlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı taksi ve İETT durakları, bankamatikler, meydanlar, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren müdürlük, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.
 

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