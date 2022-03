“Esenyurt’ta Çocuklar Karate İle Daha Güçlü”

“ULUSLARARASI ALANDA DERECE ELDE EDEN ÇOCUKLARIMIZ VAR”

Esenyurt’ta yıllardır Karate Antrenörlüğü yapan Kamil Uci: “Mustafa Akboğa Spor Merkezi’nde haftanın üç günü Karate Do dersi veriyoruz. Her gün üçer grup antrenman yapıyor. Hemen hemen Esenyurt’un her noktasında her gün ders veriyoruz. Burada temel amacımız, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve çocuklardaki öz güven duygusunu geliştirmek. Çocuklar tarafından muhteşem bir ilgiyle karşılanıyor. Belediye Başkanı’mızın özellikle spora ve sporcuya olan yakın ilgisi onur ve gurur verici. Esenyurt’umuzda uluslararası alanda derece elde eden çocuklarımız var. Bu tesisin faaliyetleri ile biz bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN EĞİTİMLER ÇOK KAPSAMLI”

Mustafa Akboğa Spor Tesisi’nde haftanın üç günü Karate Do dersi alan Yaren: “Burada bize verilen eğitimler çok kapsamlı. Eğitimleri özel bir eğitim verir gibi veriyorlar. Gün geçtikçe daha çok ilerliyorum ve bir şeyleri becerdiğimi hissediyorum” dedi.

Uluslararası alanda derece elde eden on yaşındaki Esilla: “Beş senedir karate yapıyorum, 60 tane madalyam var. Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Karatenin her anlamda gelişimine katkı sağladığını belirten İrem: “İki yıldır karateye gidiyorum, 7 madalyam, 1 kupam var. Buraya haftanın beş günü de geliyorum. Savunma teknikleri öğrenmek benim için çok iyi oluyor. Stresimi de atıyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)