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Esenyurt’ta Çocuklar İçi̇n Fi̇lm Gösteri̇mleri̇ Yeni̇den Başladı

Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen film gösterimlerine yeniden başladı. Uzun bir aradan sonra yapılan ilk film gösterimi, ünlü çocuk kitabı olan Peter Pan’ın animasyon uyarlaması oldu. Filmi aileleriyle birlikte izleyen Esenyurtlu çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.​

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 14:20
Esenyurt’ta Çocuklar İçi̇n Fi̇lm Gösteri̇mleri̇ Yeni̇den Başladı
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Çocuklara yönelik yaptığı film gösterimlerine pandemi nedeniyle ara veren Esenyurt Belediyesi, animasyon sinema filmi etkinliklerini yeniden başlattı. Yeni dönemin ilk film gösterimi, Peter Pan’ın animasyon uyarlaması oldu. Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen gösterim, Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirlerinin göz ardı edilmediği etkinlikte, fantastik-macera konusuyla hafızalarda yer edinen Peter Pan filmini izleyen Esenyurtlu çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinde eve kapanmak zorunda kalan çocukların bu tür faaliyetlerle stres atma şansı bulduğuna dikkat çeken Sinema Makinisti İsmail Karakoç: “Koronavirüs’ten dolayı vatandaşımız ve çocuklarımız eve kapanmıştı. Belediyemizin etkinliklerine katılarak bir nebze de olsa bu stresi azalttılar. Vatandaşlarımız ve çocuklar, çok memnunlar ve sürecin devam etmesini istiyorlar” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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