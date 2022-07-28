Esenyurt’ta Cemevleri Muharrem Orucuna Hazır

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, yaklaşan Muharrem Ayı öncesi ilçedeki cemevlerine giderek ibadet alanlarının yanı sıra cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini de yaptı.

“İlçemizdeki ibadethaneleri temizliyoruz”

İlçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Ramazan Gevrek, “Esenyurt sınırları içerisindeki bütün ibadethanelerimizi temizliyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle Muharrem Ayı’nın tüm yurttaşlarımız için hayırla vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA