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Esenyurt’ta Camiler Ramazan Ayı’na Hazırlanıyor

senyurt’ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 10:11
Esenyurt’ta Camiler Ramazan Ayı’na Hazırlanıyor
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Esenyurt Belediyesi, ‘On Bir Ayın Sultanı’ olan Ramazan Ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yerine getirmesi için ilçedeki ibadethaneleri dip köşe temizliyor. Esenyurt genelindeki cami ve mescitlerde vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri için cami avlusu, şadırvan, mihrap, kürsü, minber, halı, kapı, pencere ve ayakkabılık gibi alanlar temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ramazan Ayı boyunca ibadethanelerde temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü Görevlisi Hakan Esensoy: “İbadethane temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Dönüşümlü olarak yaptığımız temizlik çalışmaları, Ramazan Ayı boyunca insanlarımız temiz ve güzel bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilsinler diye yoğunlaştı” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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