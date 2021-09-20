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Esenyurt’ta “Avrupa Hareketlilik Haftası” Yürüyüşü

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrupa Birliği'nin bir girişimi olarak her yıl düzenlenen ve bu yılki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Necmettin Erbakan Parkı’nda Esenyurtlu gençlerle yürüdü. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:17
Esenyurt’ta “Avrupa Hareketlilik Haftası” Yürüyüşü
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16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” olarak belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Necmettin Erbakan Parkı’nda Esenyurtlu gençlerle yürüdü. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, Esenyurt Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim alan öğrenciler ve Esenyurtlu gençler katıldı. Farkındalık için gerçekleştirilen yürüyüşte, spor yapmanın ve hareket etmenin önemi vurgulandı.

“HAREKETTEN VAZGEÇMEMEK LAZIM”

Yürüyüşün ardından “Daha yeşil ve çevre dostu bir Esenyurt için neler yapılmalı” konusunu Esenyurtlu gençlerle konuşan Başkan Bozkurt, “Hareketten vazgeçmemek lazım. Bildiğim kadarıyla günde, 1 saate yakın egzersiz yapmak, yürümek lazım. Bu, bizim vücudumuza olan borcumuz. Biz o emeği vermeliyiz ki o da bize 23 saat hizmet etsin. Bir saatimizi temizliğimize, kişisel bakıma ve fiziğe ayırmak gerekir. Hareketlilik aynı zamanda dünyadaki yüksek miktarda emisyon atımını da engelliyor. Bazen hepimiz yapıyoruz, yüz metre yer gideceğiz diye arabaya binip gidiyoruz ya da bir kilometre gideceğimiz yere dolmuşla gidiyoruz. Ben çoğu defa bir kilometre yol yürüdüğümü hatırlarım, insanı o kadar çok zinde tutuyor ki o bile yeter” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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