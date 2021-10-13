Esenyurt’ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, yolları yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Battalgazi ve Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Haşim Caddesi’ni yeni asfalt ile kapladı. Ahmet Haşim Caddesi’nde asfalt çalışmasının yapılmasından memnun olduğunu ifade eden Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan ile Battalgazi Mahalle Muhtarı Nametullah Arslan, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)