banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1414.38
ALTIN
523.48
DOLAR
9.0882
STERLİN
12.4026
EURO
10.5243
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası...
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı Başardı ?(VİDEOLU)
Son Dakika
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı...
İBB, Merhum Canlı’nın Adını Gümüşhane’de Yaşatacak
İBB, Merhum Canlı’nın Adını Gümüşhane’de Yaşatacak
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 25.Olağan Kongresini Zeytinburnu'nda Yaptı
Son Dakika
Aydılar Ocağı Genel Merkezi 25.Olağan...

Esenyurt’ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, Osmangazi ve Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Haşim Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:51
Esenyurt’ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
banner171

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, yolları yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Battalgazi ve Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Haşim Caddesi’ni yeni asfalt ile kapladı. Ahmet Haşim Caddesi’nde asfalt çalışmasının yapılmasından memnun olduğunu ifade eden Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan ile Battalgazi Mahalle Muhtarı Nametullah Arslan, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozkurt, İş Arayan Vatandaşlar Bir Araya Geldi
Başkan Bozkurt, İş Arayan Vatandaşlar Bir Araya Geldi
İstanbul’un Kurtuluş Gününe Özel Başkanlık Koşusu Düzenlendi
İstanbul’un Kurtuluş Gününe Özel Başkanlık Koşusu Düzenlendi
BAŞKAN BOZKURT: “TÜRKİYE'NİN EN Öneml Sorunlarından Bir Tanesi: Üretmemek!”
BAŞKAN BOZKURT: “TÜRKİYE'NİN EN Öneml Sorunlarından Bir Tanesi: Üretmemek!”
ESENYURT BELEDİYESİ’ Hayvan Haklarını Koruyacak Zabıta Ekibi
ESENYURT BELEDİYESİ’ Hayvan Haklarını Koruyacak Zabıta Ekibi
Başkan Bozkur’tan Van’daki Selzedelere Dayanışma Ziyareti
Başkan Bozkur’tan Van’daki Selzedelere Dayanışma Ziyareti

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169