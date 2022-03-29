Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Esenyurtlulara kültürel esintilerin yoğun olduğu bir gece yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Anadolu’dan Türküler” konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Eğitmenleri İzzet Can Durak ve Murat Özdemir tarafından hazırlanan konserde, Anadolu’nun birçok yöresine ait olan türküler gece boyunca dilden dile dolaştı.

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Esenyurtlulara kültürel esintilerin yoğun olduğu bir gece yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Anadolu’dan Türküler” konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Eğitmenleri İzzet Can Durak ve Murat Özdemir tarafından hazırlanan konserde, Anadolu’nun birçok yöresine ait olan türküler gece boyunca dilden dile dolaştı.