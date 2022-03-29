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Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti

Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, gerçekleştirdiği “Anadolu’dan Türküler” konseri ile vatandaşları müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 12:09
Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti
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Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Esenyurtlulara kültürel esintilerin yoğun olduğu bir gece yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Anadolu’dan Türküler” konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Eğitmenleri İzzet Can Durak ve Murat Özdemir tarafından hazırlanan konserde, Anadolu’nun birçok yöresine ait olan türküler gece boyunca dilden dile dolaştı.

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Esenyurtlulara kültürel esintilerin yoğun olduğu bir gece yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Anadolu’dan Türküler” konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Eğitmenleri İzzet Can Durak ve Murat Özdemir tarafından hazırlanan konserde, Anadolu’nun birçok yöresine ait olan türküler gece boyunca dilden dile dolaştı.

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