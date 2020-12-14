Esenyurt’ta Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler Yenikent Mahallesi 612. Sokak ve Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1553. Sokakta fidan dikimi, Fatih Sanayi Sitesi’nde çiçek dikimi ve İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Esenyurtlu vatandaşların Park ve Bahçeler Müdürlüğüne başvuru sonrası belediye ekipleri sokak aralarına fidan dikimi gerçekleştiriyor. Fidan dikimi için öncelikle kazı yapan ekipler ardından fidanları toprak ile buluşturuyor.

‘SABAH BİR SÜRPRİZ İLE UYANDIK’​

612. Sokakta ikamet eden Semiha Yoldaş, daha önce boş olan sokaklarında sabah ağaç dikimi için ekiplerin geldiğini dile getirdi. Yoldaş, “Daha önce sokağımız bomboş idi.

Şimdi Allah razı olsun belediye başkanımızdan çok güzel ağaçlar getirmişler. Boş olan sokağımızda şimdi ağaçlar var yeşillik var” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)