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Esenyurt’ta 7 Gün 24 Saat Halk Sağlığı Hizmeti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:15
Esenyurt’ta 7 Gün 24 Saat Halk Sağlığı Hizmeti
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Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz ‘Evde Sağlık’ hizmetine ara vermeden devam ediyor.

‘Evde Sağlık’ hizmetleriyle ilçede yaşayan yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi, destek talebinde bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Ekipler, evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgi veriyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin 7/24 hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikâyetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Evde Sağlık’ hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.


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