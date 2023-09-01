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Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıldönümünde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygıyla anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2023 Cuma 11:50
Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı
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Büyük Taarruz’un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yılında, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti.

Tören, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albayı Mahir Sinan Çelenk'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Program, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

Törene, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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