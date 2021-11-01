Esenyurt’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları, resmî törenle başlayıp gün boyunca devam etti. Akşam saatlerinde ise Yeni Belediye Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na bayrak ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi. Esenyurtlular, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçılar Grup Abdal ve Eypio konseri ile devam etti. Cumhuriyet Bandosu’nun da sahne aldığı konsere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Belediye Meclis Üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, STK temsilcileri, Muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Esenyurtluların bayram coşkusunu doyasıya yaşadığı anlar, Esenyurt Belediyesi ve Başkan Bozkurt’un sosyal medya hesaplarından online olarak paylaşıldı.

BAŞKAN BOZKURT, “BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN, CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAK!”

Konserde coşkulu kalabalığa seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet’in birlik ve beraberlik olduğuna işaret ederek “Bu daha başlangıç. Esenyurt'un renkleriyle, sesleriyle her yere sesini ve rengini duyurmasını hep beraber sağlayacağız” dedi. “Bugün çok güzel birgün” diyen Başkan Bozkurt, konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıl dönümü. Ben, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bize bu yönetim şeklini; Cumhuriyet’i armağan ettiği için teşekkür ediyor ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize minnettar olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. Biz bu armağanı hiçbir zaman unutmayacağız ama sadece bu süreci anarak geçiremeyiz. Bizim yapmamız gereken şey, Cumhuriyet’e sahip çıkmak!”

"CUMHURİYET ADALETTİR, BARIŞTIR, BİRLİKTE YAŞAMAKTIR…"

Başkan Bozkurt, "Cumhuriyet adalettir, barıştır, birlikte yaşamaktır, kardeşliktir. Herkesin eşit yurttaş olmasıdır. Herkesin kendisini özgürce ifade etmesidir. Başkasının tebaası olmamaktır. Cumhuriyet bizlere emanettir. Çok değerlisiniz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Sadece çalışalım, üretelim, hakça paylaşalım, birbirimizi sevelim. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir, asla başkasının bunu, aramızda bir soruna dönüştürmesine müsaade etmeyelim.”

“CUMHURİYET, BUGÜN VE YARIN DEMEKTİR”

Konsere katılan vatandaşlardan Esenyurtlu Gökhan Şen, “Cumhuriyet varlığımız, cumhuriyet bugün ve yarın demektir. Geçmişten özlemlerimizi bugün ve yarına taşımaktır. Böyle bir organizasyon yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Esenyurt’ta kutlamanın sevincini yaşayan Esenyurtlu Serkan Dağ ise “Esenyurtluların hasret kaldığı etkinlikler, daha önce böyle etkinlikler olmuyordu. İnsanlar çok alışmadı bu tür şeylere biraz tuhaf oluyor. Daha önce biz bu tür şeyler için başka ilçelere gidiyorduk. Şimdi artık Esenyurt’ta katılıyoruz böyle etkinliklere” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)