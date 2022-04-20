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Esenyurt’ta 23 Ni̇san Coşkusu “çocuk Şenli̇ği̇” İle Yaşanacak

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Çocuk Şenliği" ile kutlayacak.  Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar, unutulmaz bir bayram geçirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 09:16
Esenyurt’ta 23 Ni̇san Coşkusu “çocuk Şenli̇ği̇” İle Yaşanacak
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Her fırsatta çocukların yüzünü güldüren etkinliklere imza atan Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sinema, konser ve tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuklar şişme oyun grupları, yarışmalar, maskot karakter, palyaço ve yüz boyama ile doyasıya eğlenecek. "Çocuk Şenliği" çerçevesinde düzenlenecek etkinliğin ilki, 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Esenyurt Kültür Merkezi’nde “Benekli Tiyatro” oyunu ile başlayacak. Eski Belediye Bahçesi’nde saat 15.00’te “Maskot Bando Konseri” ile devam edecek olan etkinlik, saat 10.00-13.00-15.00 olmak üzere üç seans halinde Esenyurt Kültür Merkezi’nde “Aslan Çocuk” sinema gösterimi ile sona erecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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