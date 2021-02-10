Esenyurtlulara Sigara Bağımlılığından Kurtulmanın Yolları Anlatıldı

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla seminer düzenledi. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde, Klinik Psikolog Cem Hocaoğlu tarafından verilen seminere, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılara sigara bağımlılığının nedenleri ve bağımlılıktan kurtulma yollarının anlatıldığı seminerde, sigarayı bırakma sürecinde uzman desteğinin de önemine değinildi.

“SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNDE UZMAN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Sigarayı bırakma sürecinde alınan uzman desteğinin önemli olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Cem Hocaoğlu, “Bağımlılık, uyarıcıya karşı koyamadığımız arzumuzdur. Bütün bağımlılıklar böyle. Sigara bağımlılığı da şartlanmadan geçer. Sigara içenlerin akciğerler baloncuklarının dolu olması, bu kişileri, hastalıklarda riskli gruba koymaktadır. Öncelikle sigaranın size ve çevrenizdekilere zarar verdiğinin farkına varmalısınız. Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde, eyleme geçmelisiniz. Kalıcı bir sonuç alabilmeniz için bu eylemi sürdürün. Bu nedenle ben 100 gün kuralını öneriyorum. Sigaranın etkilerini vücudunuzdan atabilmeniz ve kendinizi bu duruma alıştırmanız için 100 güne ihtiyacımız var. Sigarayı bırakmaya karar verdikten sonra uzman desteği almalısınız. Hastanelerde bulunan bağımlılık merkezlerine başvurarak, doktor kontrolünde ilaç kullanımına da başlayabilirsiniz. İlaç kullanımı ve uzman desteği, hem kontrollü bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak hem de bırakma sürecinizi hızlandıracaktır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından seminer, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.