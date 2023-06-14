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Esenyurtlular ilk yardım eğitimleriyle bilinçleniyor

Esenyurt Belediyesi’nin verdiği Temel İlk Yardım Eğitimi’nde vatandaşlar, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda doğru müdahale yöntemlerini öğrenerek, ilk yardım konusunda bilinçleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2023 Çarşamba 13:57
Esenyurtlular ilk yardım eğitimleriyle bilinçleniyor
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Esenyurt Belediyesi, kaza ya da kriz anlarında yaşamı tehdit eden risklerin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara Temel İlk Yardım Eğitimi veriyor. Belediyenin sağlık personelleri tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar; ilk müdahale, suni teneffüs, yaralanmalarda tampon, doğru duruş, kırıklara müdahale, düşmeye ve boğulmaya yönelik konularda bilgilendiriliyor. Mahallelerde ve sitelerde de verilen eğitimlerin sonunda eğitime katılan vatandaşlar sertifika almaya hak kazanıyor.

“Faydalı bir eğitimdi”

Seminere katılarak bilinçlendiğini söyleyen Sevim Ercan, “Bizim için oldukça faydalı bir eğitim oldu. Yaşam içerisinde olabilecek şeyler bunlar. Bildiğimiz çok fazla yanlışlar var. Hep birlikte iyi bir şekilde aydınlandığımızı düşünüyorum. Bir vakayla karşılaştığımda artık çok daha soğukkanlı ve bilinçli bir şekilde yaklaşacağımı düşünüyorum.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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