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Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu

Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi’nde düzenlediği iftar programı ile yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Ramazan’ın bereketinin ve huzurunun paylaşıldığı iftar sofrasında, Esenyurt Belediye Başkan Kemal Deniz Bozkurt da orucunu Esenyurtlularla birlikte açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 13:26
Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu
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Pandemi nedeniyle iki yıldır kurulamayan iftar sofraları Esenyurt’ta yeniden kurulmaya başlandı. Esenyurt Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının dördüncü gününde Akçaburgaz Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Paylaşmanın öneminin hissedildiği iftar sofrasına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP İlçe Yönetimi, Akçaburgaz Mahalle Muhtarı Ferhat Beşre ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar buluşmasında tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan’ın özlenen atmosferi yaşatıldı.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIMIZI UNUTMAYIN”

Vatandaşlar ile birlikte Ramazan ayının huzurunu paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Her şey gönlünüzce olsun. Her zaman ama her zaman yanınızda olacağımızı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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