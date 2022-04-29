Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu

Ramazan ayı boyunca ilçenin birçok noktasında iftar programı düzenleyen Esenyurt Belediyesi, bu kez de Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yüzlerce Esenyurtluyu aynı sofrada bir araya getirdi. Binlerce vatandaşın buluştuğu iftar programında, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi ile Ramazan’ın huzuru tüm Esenyurtlulara yaşatıldı. Ramazan bereketinin hissedildiği iftar sofrasına; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Başkan Yardımcıları Ali Susuz, Selçuk Günerhan, Hayrettin Babahan ve Veysel Bal, CHP Esenyurt İlçe Yönetimi, Meclis Üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“ESENYURTLU OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM”

Hayatın güzelliklerini paylaşmanın çok güzel olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şöyle konuştu: “Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ne güzel böyle beraberce iftar açmak, birlik ve beraber olmak, sorunlara, zorluklara karşı beraber durmak, hayatın zorluklarını ve güzelliklerini paylaşmak çok güzel. Esenyurtlu olmak ayrıca güzel. Esenyurtlu olmaktan her zaman gurur duydum. Her geçen gün daha da gurur duyuyorum. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. Hiç kimseyi çoluğuna, çocuğuna boynu bükük göndermesin. Oruçlarımız kabul olsun. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız.”

Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Serhan Tirit Merkez Camii’nde kılınan teravih namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)