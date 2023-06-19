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Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı İle Sınava Götürüldü

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencileri yalnız bırakmadı. Pnömotoraks rahatsızlığı olan Yusuf Demirbaş, belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Haziran 2023 Pazartesi 09:30
Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı İle Sınava Götürüldü
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YKS 2023’ün ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Esenyurt Belediyesi heyecanla bu sınava girmeyi bekleyen öğrencileri yalnız bırakmadı. Pnömotoraks isimli bir akciğer rahatsızlığı olan ve herhangi bir sarsıntıda kanama riski bulunan Yusuf Demirbaş, belediyenin hasta nakil aracıyla evinden alınarak sınava gireceği okula götürüldü. Belediyenin sağlık ekipleri, tıp kazanma hayali olan ve üniversite sınavına girebilmek için ameliyatını erteleyen Demirbaş’ın herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamaması adına sınava girene kadar yanından ayrılmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetinerlmadı.

“İYİ Kİ VARLAR”

Oğlunun sorunsuz bir şekilde üniversite sınavına girebilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Aşkan Demirbaş, “Doktorlar sınava girebilsin diye ameliyatı erteledi. Bu rahatsızlıkta oğlumun sarsılmaması, sınava giriş çıkış esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına Esenyurt Belediyesi ile iletişime geçtik. Gerek Belediye Başkanı olsun, gerek Sağlık Müdürlüğü olsun bu konuda bize yardımcı olan herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Oğlum üniversite sınavına gireceği için bir baba olarak heyecanlıyım. Böyle bir rahatsızlığı olmamasını temenni ederdik ama bu durumda Belediye Başkanı’nın bize tahsis etmiş olduğu ambulansla buraya gelmek bizi vatandaş olarak çok mutlu etti, her bir ferde ulaşabildiğini gördük” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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