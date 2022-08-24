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Esenyurtlu Uğurcan Özer Kıtalararası Yüzme Yarışında İkinci Oldu

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Milli ParalimpikTriatlet ve Milli Yüzücü Uğurcan Özer, 34’üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda özel sporcu kategorisinde ikinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:14
Esenyurtlu Uğurcan Özer Kıtalararası Yüzme Yarışında İkinci Oldu
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen 34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı. Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkurda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Milli ParalimpikTriatlet ve Milli Yüzücü Uğurcan Özer de yarıştı. Beş kıtadan 2 bin 441 sporcunun katıldığı yarışta özel sporcu kategorisinde yarışan Özer, Asya'dan Avrupa'ya belirlenenmesafeyi 54 dakika 5 saniyedeyüzerek GümüşMadalya kazandı. Yarışmalara Esenyurt Belediyesi’nin yüzme havuzlarında hazırlanan Özer, desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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