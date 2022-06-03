Esenyurtlu Sporcular Umuda Pedal Çevi̇rdi̇

Esenyurt Belediyesi, 3 Haziran Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet kullanımına teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacı ile bir bisiklet turu düzenledi. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye bünyesindeki yaklaşık kırk bisiklet sporcusu genç ile birlikte pedal çevirdi. Eğitmenler eşliğinde pedalların sağlığa ve mutluluğa çevrildiği beş kilometrelik turun ardından alandaki piknik alanına geçilerek kahvaltı yapıldı. Bisiklet Günü’nün anlam ve önemine binaen düzenlenen tur ile birlikte hareketin önemi keyifle vurgulanmış oldu.

“YAŞAMI HEP BERABER GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Genç sporcularla birlikte bisiklet sürmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Güne çok güzel bir başlangıç oldu. Aslında uzun süredir unuttuğumuz, çocukluğumuzdan beri hepimizin keyifle güzel anlar yaşadığı bisikletli anıları gençlerle beraber yaşadık. Bazen yorulduk bazen hızlı sürdük, güzel bir etkinlik oldu. Hem doğayla baş başa kaldık hem doğanın bizim için ne kadar önemli olduğunu, hareketin ne kadar önemli olduğunu, aslında çok küçük şeylerle çok mutlu olabileceğimizi, bize bahşedilen bu hayatın ne kadar anlamlı ve güzel olduğunu bisikletle beraber tekrar hatırlamış olduk. Bu tür etkinlikleri sık sık devam ettireceğiz. Gençlerle beraber olacağız onların enerjisini alacağız, onlar bizden yaşam tecrübeleri öğrenecekler, güzel bir ortamda beraber paylaşacağız, yaşamı güzelleştireceğiz. Bu etkinlikle hareketin insan sağlığı için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu gördük ve kendimizi test etme imkanı bulduk. Zaman zaman herkesin ihmal etmeden yapması gerektiğini düşünüyorum. Gençlere çok teşekkür ediyorum, onlarla çok güzel bir gün geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“MÜSABIK SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ”

Esenyurt Belediyesi’nde bisiklet antrenörlüğünün yanı sıra milli takım antrenörlüğü de yapan Ensar Efendioğlu, “Dünya Bisiklet Günü’nde Sayın Başkanımız ile birlikte farkındalık etkinliği yaparak doğada yaklaşık beş kilometre bisiklet sürdük ve çok keyif aldık. Sayın Başkanımız da çok keyif aldı hatta 'Haftaya devamını getirelim' dedi. Bize bu imkanları sunduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bisiklet tıpkı futbol basketbol gibi bir spor branşıdır. Bununla ilgili olarak müsabık sporcular yetiştiriyoruz. Esenyurt’ta çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim videolarımız var. Bununla ilgili ilerliyoruz ve bisiklet doğaya faydalı olduğu için de bisikleti öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nde yedi yıldır bisiklet eğitmenliği yapan Furkan Can ise “Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte çok güzel bir doğada çok güzel bir bisiklet etkinliği yaptık. Gerçekten keyifliydi. Sabahın erken saatlerinde geldik, yaklaşık kırk kişilik ekip ile birlikte güzel bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Bizim de bu anlamlı güne bir katkımız oldu diye düşünüyorum, bu anlamda da Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“BÖYLE AKTİVİTELERDE BULUNARAK İLERLEME KAYDEDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM“

Esenyurtlu sporcu Şüheda Küçük, “Sporcunun, ülkeyi güzel bir şekilde temsil etmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle aktivitelerde bulunarak daha fazla ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum. Bana göre sporcu, böyle şeylerden geri kalmamalı. Bu yüzden böyle etkinliklerde bulunmak çok güzel” diyerek katkılarından dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikle alakalı hislerini dile getiren bisiklet sporcusu Büşra Aydın ise “Başkanımız kendini hiç ayırmadan bizimle beraber vakit geçirdiği için çok mutlu hissettim. Hiçbir başkan böyle yapmıyor, onu özel kılan şey de bu” diye konuştu.