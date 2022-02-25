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Esenyurtlu Sporcular Gururlandırdı

Esenyurtlu sporcular, 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu’da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda gurur verici madalyalar elde etti. 6 bin 280 sporcunun katıldığı müsabakalarda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği spor kulüpleri 3 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 9 üçüncülük ile başarılı sonuca imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 09:53
Esenyurtlu Sporcular Gururlandırdı
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Ordu’da 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda (Halil Dürüst Anısına) başarılı olan sporcular madalyalarını aldı. Esenyurtlu sporcular, yapılan müsabakalarda gurur verici madalyalar elde etti. 6 bin 280 sporcunun katıldığı müsabakalarda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Güzelyurt Toprak Spor Kulübü ve Esenyurt Hayat Spor Kulübü, başarılı sonuçlara imza attı. Kulüpler; 3 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 9 üçüncülükle başarıya imza attı. Farklı yaş grupları arasında yapılan müsabakada: Yiğit Halil Yılmaz, Hatice Polat, Edanur Çevik’in Şampiyon; Ahmet Alyakut, Atakan Ege İpek, Batuhan Gülteze, Begüm İrem Bengi 2’nci ve Zerda Saygı, Berfin Gezer, Gizem Bengi, Baran Karakoç, Mehmet Güler, Naciye Dilara Cesur, Metin Dalman, Burak Buğra Karacı, Mertcan Bilkay ise 3’üncü oldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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