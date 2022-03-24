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Esenyurtlu Mi̇ni̇klerden Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Etki̇nli̇k

*Yaşlılarla miniklerin buluşması yürekleri ısıttı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 10:57
Esenyurtlu Mi̇ni̇klerden Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Etki̇nli̇k
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Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim alan minikler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaşlıları ziyaret ederek onlara unutulmaz anlar yaşattı. Ulu çınarlarla resim çizip akıl ve zekâ oyunları oynayan minikler, yanlarında getirdikleri sevgi dolu mektupları ve hediyeleri onlara verdi.

Esenyurt Belediyesi kreşlerindeki öğrenciler, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” dolaysıyla Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaşlılarla bir araya geldi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek’in de katıldığı etkinlikte minikler, ulu çınarlarla renkli resimler çizdi, satranç oynadı ve sohbet ederek güzel vakit geçirdi. Esenyurtlu minikler, “Gölgesinde hayat bulduğumuz çınarlarımıza sevgi ve saygımızı sunarız. Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız…” şeklinde yazılan sevgi dolu mektuplar ve çeşitli hediyeler verdi. Merkezden düzenli olarak faydalanan Esenyurtlu ulu çınarlar, etkinliğin kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi. Ayrıca etkinlikte çocuklara yemek yediren yaşlıların o anları, görenlerin yüreğini ısıttı.

FARKINDALIK VE DUYARLILIK OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Etkinlikte ulu çınarlarla sohbet eden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, yaşlılara karşı duyarlılık ve farkındalığı artırmak istediklerini vurguladı. Şimşek: “Hem kreşlerdeki çocuklarımızın hem de 60 yaş üstü vatandaşlarımızın burada birlikte oyunlar oynaması, eğlenmesi, sohbet etmesi gerçekten çok değerli. Her iki kitlenin de psikolojisi, ruh sağlığı açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Yaşlı nüfusumuz torun ve çocuk sevgisini bu şekilde gideriyor, eğlenceli vakit geçiriyor, çocuklar keza yine aynı şekilde. Ulu Çınarlar Merkezi’miz, 60 yaş üstü hem kadın hem erkek nüfusa hitap eden bir merkez. Burada el sanatları, akıl ve zekâ oyunları ve mevsimine göre bazı spor aktiviteleri yapılıyor. Sabah 5’ten akşam 9’a kadar faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Toplumda yaşlı nüfusumuza karşı farkındalık ve duyarlılığı yükseltmek anlamında da faaliyetler yürütüyoruz. Bu merkezde de bu minvalde çalışıyoruz. Ulaşım imkânlarını düzelterek daha çok 60 yaş üstü nüfusa ulaşmak hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Miniklerle örnek bir ziyarete imza atan Osmangazi Kreş Sorumlusu Fatma Türker: “Bugün yaşlılar haftası dolayısıyla öğrencilerimizle birlikte yaşlılarımıza saygı ve sevgiyi pekiştirmek için güzel bir etkinliğe katıldık. Öğrencilerimizle birlikte yaşlılarımıza ikramlar hazırladık. Güzel ikramlarımızı birlikte yiyoruz, oyunlar oynayacağız, boyama yapacağız. Bu etkinliğimizin amacı, çocuklarımızın yaşlılara karşı saygılı bir şekilde davranması ve yaşlılarımızı gördüğümüzde onlara öncelik tanıması ile ilgili. Bu şekilde yaşlılarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini ve nasıl saygı göstereceğimizi çocuklarımıza aşılıyoruz” diye konuştu.

Ulu çınarlara sevgi dolu mektuplar ve hediyeler veren minikler, toplu fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi. Yaşlılar, özel günlerinde kendilerini unutmayan minik öğrencilere ve Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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