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Esenyurtlu Miniklerden 10 Kasım Anması

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören çocuklar Ata’sını andı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 15:52
Esenyurtlu Miniklerden 10 Kasım Anması
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Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü, tüm kreşlerde öğrenim gören çocuklara erken yaşlardan itibaren Atatürk sevgisi aşılamaya devam ediyor. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Esenyurtlu minikler, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci ölüm yıl dönümünde “Cumhuriyetin Çocukları Atanın Yolunda” adlı gösteriyi sergiledi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde halk oyunu ve zeybek gösterileri sergileyen çocuklar tam not aldı.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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