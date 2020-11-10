Esenyurtlu Miniklerden 10 Kasım Anması

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü, tüm kreşlerde öğrenim gören çocuklara erken yaşlardan itibaren Atatürk sevgisi aşılamaya devam ediyor. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Esenyurtlu minikler, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci ölüm yıl dönümünde “Cumhuriyetin Çocukları Atanın Yolunda” adlı gösteriyi sergiledi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde halk oyunu ve zeybek gösterileri sergileyen çocuklar tam not aldı.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)