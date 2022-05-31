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Esenyurtlu Minikler Fide Dikti

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kreş öğrencilerine fide dikimi etkinliği düzenledi. Toprakla buluşan minikler hem öğrendi hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 09:11
Esenyurtlu Minikler Fide Dikti
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Esenyurt Belediyesi, çocuklara ‘daha yeşil bir çevre’ bilincini aşılamak amacıyla bünyesinde eğitim gören kreş öğrencilerine Menekşe Parkı Kreşi içinde yer alan Hobi Bahçesi’nde fide dikimi etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başkan Yardımcıları Ali Susuz ve Veysel Bal, öğrencilerle birlikte fide dikti. Öncesinde öğrencilere fideyi nasıl dikmeleri gerektiği konusunda bilgiler verilirken aynı zamanda öğrencilerin her birinin adı dikilen fidelere verildi. Minik elleriyle fideleri toprakla buluşturan öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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