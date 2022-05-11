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Esenyurtlu Minikler, Can Dostlarımızla Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Esenyurt Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla can dostlarımızın yaşadığı bakımevine gezi düzenledi. Barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besleyen çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:03
Esenyurtlu Minikler, Can Dostlarımızla Eğlenceli Bir Gün Geçirdi
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Esenyurt Belediyesi, hayvan sevgisini kazandırmak için ilçedeki ilkokullarda eğitim gören çocukları Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Servislerle okullarından alınan minik ziyaretçiler; kedi, köpek, keçi, tavuk, kuş ve tavşan gibi barınakta bulunan birçok hayvanı elleriyle besledi. Çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

 

“CENNET GİBİ BİR YERE GELDİK”

Geziden çok memnun kaldığını belirten Buğlem, “Bugün arkadaşlarımla birlikte cennet gibi bir yere geldik. Hayatımda ilk defa bu kadar kedinin ve köpeğin olduğu bir yer gördüm. Arkadaşlarımla beraber parkta oynadık, halay çektik, köpekleri kucağımıza aldık, kedileri sevdik. Çok eğlendik” dedi.

Hayvanları bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Taha ise “Köpekleri severken kendimi çok iyi hissettim” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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