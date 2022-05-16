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Esenyurtlu Kadınlar Ve Çocuklar, Özlenen Yaz Günlerini Yaşadı

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kadınlara ve çocuklarına yönelik bir piknik etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte çok sayıda Esenyurtlu kadın ve çocuk keyifli vakit geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:41
Esenyurtlu Kadınlar Ve Çocuklar, Özlenen Yaz Günlerini Yaşadı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Pandemi kurallarının esnetilmesi ve havaların ısınması ile birlikte toplu etkinliklerini artıran Esenyurt Belediyesi, piknik etkinliği düzenledi. Esenyurt Belediyesi Danamandıra Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, belediye bünyesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kadınlar ve çocukları katıldı. Sabah saatlerinde kahvaltıyla başlayan piknik, alanda bulunan sahnede çekilen halaylarla ve oynanan oyunlarla devam etti. Çocukların gelişimine önem veren Esenyurt Belediyesi, miniklere kitap armağan etti. Annelerin keyifli bir gün geçirdiği, çocukların gönüllerince eğlendiği piknik etkinliği ile özlenen yaz günleri yaşanmış oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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