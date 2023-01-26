Esenyurtlu Çocuklara Spor Dolu Sömestir Tatili

Esenyurt Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestir tatilinde, ilçedeki öğrencilerin tatillerini daha verimli ve zinde bir biçimde geçirebilmeleri için spor faaliyetlerini yoğunlaştırdı. “Sömestir Şenliği” kapsamında, belediye bünyesindeki tüm spor merkezleri 7-14 yaş arası çocuklara sömestir tatili boyunca 29 spor branşında hizmet veriyor. Sömestir tatilinde istedikleri branşlarda eğitim alan çocuklar hem tatillerini boş geçirmiyor hem sosyalleşiyor hem de spor dallarına yatkınlıklarını keşfediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz”

Eğitimlerin kapsamlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Esenyurt Belediyesi Masa Tenisi Eğitmeni Murtaza Buyruk, “15 gün sürecek olan bu aktivitelere öğrencilerimiz katılım sağlamakta ve katılımları sonucunda öğrencilere başarı sertifikası verilmektedir. Katılım yoğunluğu beklenenden daha fazla, belediyemiz malzeme ve tesis konusunda desteğini hiç eksik etmiyor. Her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz eğitimlerde öğrenciler branşlarda aşinalık kazanıyorlar, aşina oldukları branşlara devam edebiliyorlar. Eğlenceli bir şekilde aktivitelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Burada zamanım çok iyi geçiyor”

10 yaşındaki Eylül, başarılı bir eğitim döneminin ardından sömestir tatilinin güzel geçtiğini belirterek, “Burada zamanım çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum, masa tenisi kursunda atış teknikleri öğreniyorum. Bu kursa başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ama şu an masa tenisi konusunda çok iyiyim” ifadelerini kullandı.

Sömestir Şenliği’nde kurs almak isteyen vatandaşlar 0212 699 51 55 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilirler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)