Esenyurtlu Çocuklar Survivor Parkurunda Hem Güçlendi Hem Eğlendi

Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, düzenlediği parkur etkinliği ile miniklere renkli anlar yaşattı. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki oyun ve etkinlik alanında kurulan SurvivorParkuru’nda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı. Okul öncesi yaş grubu çok sayıda Esenyurtlu minik, etkinliğin sonunda kupa ve madalyalarıyla hatıra pozu verdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK”

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Okul Öncesi Öğretmeni Gözde Memiş, “Bu parkuru hazırlarken çocuklarımızın gelişimlerini göz önünde bulundurduk. Çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak için yaz döneminde buraya geldik. Burada çok eğlendiklerini düşünüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” diyerek etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA