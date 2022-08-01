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Esenyurtlu Çocuklar Survivor Parkurunda Hem Güçlendi Hem Eğlendi

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklara yönelik “Survivor Parkuru” kurdu. Parkurdaki engellerden tek tek geçen çocuklar, hem kaslarını çalıştırdı hem de eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:54
Esenyurtlu Çocuklar Survivor Parkurunda Hem Güçlendi Hem Eğlendi
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Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, düzenlediği parkur etkinliği ile miniklere renkli anlar yaşattı. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki oyun ve etkinlik alanında kurulan SurvivorParkuru’nda engellerden geçen çocuklar, zihin ve kas gelişimlerine katkı sağlayacak birçok hareketi yaparken, yarış heyecanını da doyasıya yaşadı. Okul öncesi yaş grubu çok sayıda Esenyurtlu minik, etkinliğin sonunda kupa ve madalyalarıyla hatıra pozu verdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK”

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Okul Öncesi Öğretmeni Gözde Memiş, “Bu parkuru hazırlarken çocuklarımızın gelişimlerini göz önünde bulundurduk. Çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak için yaz döneminde buraya geldik. Burada çok eğlendiklerini düşünüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” diyerek etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Linki:

https://we.tl/t-f5EVNaBMok

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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