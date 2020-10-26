Esenyurtlu Çocuklar Özel Eğitimle Hayata Kazandırılıyor

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için hayata geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerine başladı. Farklı branşlar da haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde, çocukların gelişim seviyesine uygun aktiviteler yapılıyor. Ailelerinde psikolojik olarak desteklendiği merkezde çocuklara; bireysel psikoterapi, dil konuşma terapisi, duyu bütünleme, özel öğrenme güçlüğü, okul destek eğitimi, grup terapisi, oyun terapisi, işitme engelliler, zihinsel engelliler, psikolojik danışmanlık sınıflarıyla eğitimler veriliyor.



ÇOCUKLAR ÖZEL EĞİTİMDE AİLELER TERAPİDE



Merkezde, özel gereksinimli çocuklara verilen eğitimin yanı sıra ebeveynler de psikolojik olarak destekleniyor. Çocuklarıyla birlikte eğitime gelen anne ve babalar, belediye bünyesindeki uzman psikologlar tarafından görüşmeye alınıyor. Özel çocuk ailesi olmanın zorlukları, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektikleri ve en çok zorlandıkları konularla ilgili psikologlardan destek alan ebeveynler, bu süreçte yalnız kalmıyor.



“AİLELERLE BİRLİKTE DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”​



Çocukların ihtiyaç seviyelerine uygun olarak eğitim verdiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Aydan Zilek, “Özel gereksinimli çocukların, içinde bulundukları süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için uzman desteği çok önemlidir. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Özel Eğitim Merkezi olarak, çocukların ihtiyaçları doğrultusun da, onların kendilerini daha iyi anlamaları, çevreleriyle daha olumlu ve uyumlu ilişkiler geliştirebilmeleri için aileleriyle birlikte destekleyici çalışmalar yürütmekteyiz. Çocukların buradaki programlarını ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Bazı çocukların üç saat, bazı çocukların sadece hafta da bir seansa ihtiyacı oluyor. Burada ihtiyaç seviyeleri belirleyici nokta oluyor. Kurumumuzda, otizm, down sendromu, mental retardasyon gibi tanılara sahip özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine hizmet sunmaktayız. Bunlar, dil ve konuşma terapisi, bireysel dersler, psikolojik destek, grup terapisi ve oyun terapisi alanlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın RAM raporunun olması ve Esenyurt’ta ikamet etmeleri yeterlidir” dedi.



Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki ek hizmet binasında açılan Özel Eğitim Merkezi ile ilgili detaylı bilgi almak ve eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0212 758 58 94-95 numaralı telefondan merkeze ulaşabilirler.



ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı