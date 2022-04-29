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Esenyurtlu Çocuklar, Mutlu Çocuk Atölyesi’nden Mezun Oldu

*Çocuklar mezun olduklarına hem sevindi hem de üzüldü

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:11
Esenyurtlu Çocuklar, Mutlu Çocuk Atölyesi’nden Mezun Oldu
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Esenyurt Belediyesi, Mutlu Çocuk Atölyesi’nde eğitim alan çocuklara mezuniyet programı düzenledi. Düzenlenen programda sekiz hafta boyunca çeşitli alanlarda eğitim alan çocuklara mezuniyet sertifikası verildi.

Mutlu Çocuk Atölyesi ile Esenyurtlu çocukların sosyal becerilerini geliştirerek onları geleceğe hazırlayan Esenyurt Belediyesi, düzenlediği program ile iki sınıfı daha mezun etti. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 8-14 yaş aralığındaki çocuklarla sekiz hafta boyunca yapılan çalışmalarda, çocuklar oyun ve aktivitelerle kendini ifade edebilme, öz güven geliştirme, mahremiyet, evrensel değerler, hedef belirleme ve zararlı alışkanlıklardan korunma gibi konularda eğitim görerek geleceğe hazırlanmış oluyor. Sekiz hafta süren eğitimin sonunda birçok konuda kazanım sağlayan çocuklara, mezuniyet programı düzenlendi. Düzenlenen programda Mutlu Çocuk Atölyesi’nden mezuniyet belgelerini alan minikler mezun olduklarına sevinirken, atölyeden ayrıldıklarına üzüldü. Program sonunda sertifikaları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilen çocuklara hediyeleri takdim edildi.

HER HAFTA YENİ BİR KAZANIM

Mutlu Çocuk Atölyesi’nde eğitmenlik yapan Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Nihal Batu, eğitimler kapsamında her hafta bir kazanım hedeflediklerini belirterek, “Burada çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve desteklemek üzere atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu atölye çalışmaları sekiz hafta sürüyor. Her hafta bir kazanım hedefimiz var. Çocuklarımızın konuları ne kadar öğrendiğini, bu kazanımları ne kadar gerçekleştirebildiğini ön test ve son test uygulamalarıyla, farkındalık ölçümleriyle değerlendiriyoruz. Programımızla, sürekli geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Çocuklar programımızı ilgiyle takip ediyorlar ve eksiksiz katılım sağlıyorlar. Velilerimizden güzel dönüşler alıyoruz. Şu anda iki sınıfımızı daha mezun ettik, sertifikalarını ve hediyelerini verdik. Mutlu Çocuk Atölyesi’nde yeni sınıflarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız mutlu bir şekilde programımızdan mezun oldular” dedi.

“BURASI ÇOK GÜZEL BİR YER”

Aldıkları eğitim sonrasında Mutlu Çocuk Atölyesi’nden mezun olan çocuklar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadıklarını belirtti. Mezuniyet heyecanı yaşayan İpek “Burası çok güzel bir yer” diyerek atölyeden ayrılmak istemediğini vurguladı. Aldığı eğitimlerden ve edindiği arkadaşlıklardan dolayı memnuniyetini dile getiren Zeynep ise “Burada hayâllerimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİK”

Atölyede eğitim aldığı için çok iyi hissettiğini söyleyen Irmak, “Burada çok güzel şeyler öğrendik. Bir sürü arkadaş edindim” şeklinde konuştu. Her hafta ayrı bir etkinlik yaptıklarını vurgulayan Şükrü Can ise “Sekiz hafta boyunca sekiz etkinlik yaptık. Burada zamanımı arkadaşlarımla birlikte geçirdim. Mezun olmak çok güzel bir duygu. Buraya çok bağlandım, ayrıldığım için üzgünüm” dedi.

Esenyurt Belediyesi, Mutlu Çocuk Atölyesi’ndeki yeni sınıflar ile minikleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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