banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Kültür Sanat Açılıyor
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı...
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”
Son Dakika
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet...
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri Kullanıyor
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri...

Esenyurtlu Çocuklar ‘Masal Terapisi’ İle Sağlıklı Bir Gelişim Süreci Yaşayacak

Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlattığı ‘Masal Terapisi’ ile çocuklar kendilerini masallar aracılığıyla ifade ederek, sağlıklı bir gelişim süreci yaşayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 10:07
Esenyurtlu Çocuklar ‘Masal Terapisi’ İle Sağlıklı Bir Gelişim Süreci Yaşayacak
banner171

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için Masal Terapisi düzenliyor. Uzman psikologlar eşliğinde yapılacak terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılacak. Çocuklardaki özgüven ve sosyal beceri, korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, yaratıcılık, stresle başa çıkabilme, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme gibi sorunlar bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanacak. 16 Ekim tarihinden itibaren her Cuma 10.00-14.30 saatleri arasında yapılacak oturumlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak.

Çocukların Özgüven Duygusunun Artması Sağlanacak

Uzman psikologlar tarafından yapılacak olan terapilerde, çocukların dünyasına ulaşarak, sorunları masallar ile çözmeye çalışılacak. Masallar aracılığıyla kendini ifade eden çocuğun içinde yaşadığı sıkıntılı durum için çözüm bularak çocukların özgüven duygusunun artması sağlanacak. Bu sayede çocuklar, kendi yeteneklerini de keşfedebilecek. Masal terapisinde çocuk başkalarına saygı duymayı ve yaşanan durumlara karşılık başkalarıyla empati kurmayı da öğrenecek.

Vatandaşlar, Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı; Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak olan terapiyle ilgili, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden 1716'yı tuşlayarak detaylı bilgiye ulaşabilir veya kayıt yaptırabilirler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi Hayvan Dostlarını Unutmadı
Esenyurt Belediyesi Hayvan Dostlarını Unutmadı
Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılıyor
Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılıyor
Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Yeniden Yürümeye Başladı
Esenyurt Belediyesi’nin Desteğiyle Yeniden Yürümeye Başladı
Değerli Esenyurt Halkı;
Değerli Esenyurt Halkı;
İmamoğlu Ve Bozkurt Projeleri İneceledi
İmamoğlu Ve Bozkurt Projeleri İneceledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169