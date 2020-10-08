Esenyurtlu Çocuklar ‘Masal Terapisi’ İle Sağlıklı Bir Gelişim Süreci Yaşayacak

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için Masal Terapisi düzenliyor. Uzman psikologlar eşliğinde yapılacak terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılacak. Çocuklardaki özgüven ve sosyal beceri, korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, yaratıcılık, stresle başa çıkabilme, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme gibi sorunlar bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanacak. 16 Ekim tarihinden itibaren her Cuma 10.00-14.30 saatleri arasında yapılacak oturumlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak.

Çocukların Özgüven Duygusunun Artması Sağlanacak

Uzman psikologlar tarafından yapılacak olan terapilerde, çocukların dünyasına ulaşarak, sorunları masallar ile çözmeye çalışılacak. Masallar aracılığıyla kendini ifade eden çocuğun içinde yaşadığı sıkıntılı durum için çözüm bularak çocukların özgüven duygusunun artması sağlanacak. Bu sayede çocuklar, kendi yeteneklerini de keşfedebilecek. Masal terapisinde çocuk başkalarına saygı duymayı ve yaşanan durumlara karşılık başkalarıyla empati kurmayı da öğrenecek.

Vatandaşlar, Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı; Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak olan terapiyle ilgili, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden 1716'yı tuşlayarak detaylı bilgiye ulaşabilir veya kayıt yaptırabilirler.