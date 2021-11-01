Esenyurtlu Çocuklar, Masa Tenisi Kursunda Hem Eğleniyor Hem Sosyalleşiyor

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların sosyalleşmesi ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Masa Tenisi kursları devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, salı ve cumartesi günleri 7 ila 14 yaşları arasındaki Esenyurtlu çocuklara ücretsiz Masa Tenisi eğitim veriyor. Profesyonel Masa Tenisi antrenörlerinin eşliğinde düzenlenen kurslarda öğrencilere temel bilgilerin yanı sıra kondisyon, raket tutuşu, savunma, servis atımı gibi teknik bilgiler de öğretiliyor. Esenyurtlu çocuklar bu kurslarda hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor.

ÇOCUKLAR, MASA TENİSİ OYNAYARAK PSİKOMOTOR BECERİLERİNİ ARTIRIYOR

Masa Tenisi kursuna katılan çocukların birçok yönden gelişim gösterdiğine dikkat çeken Esenyurt Belediyesi Masa Tenisi Antrenörü Mehmet Taşçı, “Masa Tenisi, çocukları hem fiziksel hem de zihinsel olarak geliştiriyor” dedi. Taşçı, “Masa Tenisi birçok kasımızı çalıştırır, aynı zamanda dikkat eksikliğini de giderir. Çocukların psikomotor becerilerinin gelişmesinde de yardımcı olur. Çocuklara ilk önce raket tutuşunu öğretiyoruz. Sonra yavaş yavaş Forehand, Backhand ve top sektirmeyi öğretiyoruz. Tabi bu eğitimler 1, 2 veya 3 hafta sürebiliyor. Bu süreçte çocuklar sıkılabiliyor ve biz de onlara sabırlı olmayı öğretiyoruz” diye konuştu.

OKUL DERSLERİNDE DAHA BAŞARILI OLUYORLAR

Pandemi sürecinde kapalı ortamda kalan çocukların televizyon, telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlere yöneldikleri için derslerine motive olamadığını ifade eden Antrenör Taşçı, eğitsel oyunlarla çocukların okul derslerinde daha başarılı olduğunu dile getirdi. Taşçı, “Çocuklar evde bilgisayar ve tabletle çok uğraştılar bu sebeple beyin köreliyor. Bu da çocukların okul derslerinde motivasyonlarını düşürdü. Çocuklar burada eğitsel oyunlar doğrultusunda yoruluyor, yorulunca da uyuyup dinleniyor ve sonrasında derslerine daha çok motive oluyor. Çocuklarımızın okuldaki öğretmenleriyle de irtibat kuruyoruz. Spor yapan çocukların, spor yapmayan çocuklardan daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu çocuklara faydalı olabilme adına bu etkinlikleri yapan Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a çocuklarımız ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)