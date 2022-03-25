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Esenyurtlu Çocuklar Masa Teni̇si̇ İle Geli̇şi̇yor

Esenyurt Belediyesi, çocuklar ve gençler için yürüttüğü sportif faaliyetlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda verilen ‘Masa Tenisi’ kursu, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 12:29
Esenyurtlu Çocuklar Masa Teni̇si̇ İle Geli̇şi̇yor
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İlçe genelinde birçok branşta çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı sunan Esenyurt Belediyesi, çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Belediyeye bağlı spor merkezlerindeki Masa Tenisi kurslarından faydalanan çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde zihinsel olarak gelişirken el ve göz koordinasyonlarını da güçlendiriyor. 7 ve 14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak verilen dersler, çocukların hızlı karar almalarına ve reflekslerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor.

“MASA TENİSİ OYNAYAN ÇOCUKLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR”

Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde Masa Tenisi Eğitmeni olarak görev yapan Ömer Güllü, masa tenisi oynayan çocukların eğitim hayatlarındaki başarılarının gözle görülür bir şekilde arttığına dikkat çekti. Güllü: “Masa tenisi insan vücudundaki kasların doğal bir biçimde çalışmasına katkı sağlar. Çocukların psikomotor ve bilişsel gelişimine fayda sağlıyor. Aynı zamanda çocukların beden ve zihin gelişimini de düzenler. Bu sayede çocukların okul derslerindeki başarıları artmış oluyor” şeklinde konuştu.

Masa tenisi kursundan memnun kalan Esenyurtlu çocuklar, derslerin çok eğlenceli geçtiğini belirterek okul başarılarına da fayda sağladığını ifade etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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