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Esenyurtlu Çocuklar, Kültür Akademisi İle Gelişiyor Ve Sosyalleşiyor

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano ve keman dersleri vererek hem zihinsel ve ruhsal gelişimlerine hem de profesyonel müzik yapmalarına destek oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:06
Esenyurtlu Çocuklar, Kültür Akademisi İle Gelişiyor Ve Sosyalleşiyor
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Kültür Akademisi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 21 adet bilgi evinde Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano ve keman dersi veriyor. Sosyal yaşamın sanat ve kültürle harmanlandığı eğitimler, Esenyurtlu çocukların aktif ve üretken bir yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Esenyurtlu çocuklar, 21 adet bilgi evinden biri olan Yeşilkent Mahallesi’ndeki Papatya Bilgi Evi’nin açık alanında nota eğitimi alarak yeteneklerini geliştiriyor.

EĞİTİMLER ÇOCUKLARA ÇOK ŞEY KATACAK

“Müzik, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyor” ifadesini kullanan Gitar Öğretmeni Erdinç Tavacı, “Bu eğitimler çocuklara ileride büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımıza sınav stresi, öz güven eksikliği gibi konularda ciddi fayda sağlanmaktadır. Pandemi koşullarında da açık alanda daha rahat çalışabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“MUTLU BİR ŞEKİLDE GELİP GİDİYORUZ”

Çocuklarının Gitar kursuna severek katıldığını söyleyen Selda Göksoy, “Çocuklarımız birçok aktiviteden faydalanıyor, bu gün Gitar kursuna getirdim. Erdinç Hocamızın elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum. Çocuklar, severek eğlenerek geliyor. Çocuklarım: ‘Anne yeni arkadaşlar edindik, yeni şeyler öğreniyoruz’ diyor. Mutlu bir şekilde gelip gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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