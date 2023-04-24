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Esenyurtlu Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

ESENYURTLU ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADI Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden güzel etkinliklerle karşıladı. Eski Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen 23 Nisan şenliğine yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterirken, Esenyurtlu çocuklar, onlara özel hazırlanan etkinliklerle neşe dolu bir bayram yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2023 Pazartesi 11:13
Esenyurtlu Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı
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ESENYURTLU ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADI

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden güzel etkinliklerle karşıladı. Eski Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen 23 Nisan şenliğine yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterirken, Esenyurtlu çocuklar, onlara özel hazırlanan etkinliklerle neşe dolu bir bayram yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yılını coşkuyla kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Esenyurt’ta birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Geleceğin umudu çocuklar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Eski Belediye Binası önüne büyük bir sahne kuruldu. Kurulan sahnede yer alan Maskot Bando Grubu, neşe dolu bir konser vererek çocuklarla birlikte dans etti. Ayrıca alanda bulunan maskot karakterler, palyaçolar ve yüz boyama etkinliği ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı. Ramazan etkinliklerinin ilk gününden itibaren Eski Belediye Bahçesi'ne kurulan şişme oyun alanı daha da büyütülerek Esenyurtlu çocukların eğlencelerine aralıksız devam etmeleri sağlandı. Gün boyu süren 23 Nisan şenliği yüzlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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