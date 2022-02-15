Esenyurtlu 41 Çift, Sevgililer Günü’nde ‘Evet’ Dedi

Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen Esenyurtlu çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde mutluluklarını Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda ölümsüzleştirdi. Aylar öncesinden 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bekleyen 41 çift, dünyaevine girmek için ‘Evet’ dedi. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren nikah merasimlerinde çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına, günün anısına çikolata ve kırmızı gül hediye edildi.

“14 Şubat’ta Nikah Kıymak Çok Daha Zevkli”

Çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak olan Nikah Memuru Emel Ekici, “Yıllardır her nikahı büyük bir zevkle kıyıyorum ama 14 Şubat çok daha zevkli. İnsanlar çok daha coşkulu. Çiftlerimizi dans ettirdik. Çok daha eğlenceli geçiyor, yüzümüz gülüyor. Böyle bir günde bulunduğum için çok mutluyum” dedi.

Evlilik Teklifi 14 Şubat’ta Taçlandırıldı

14 Şubat’ta Mustafa Tuncay Tekir ile dünyaevine giren Tutku Taşçı, “14 Şubat, eşimin evlenme teklifi ettiği gündü, o yüzden bugünü seçtik. Mutluyuz” dedi. Evlenmek için 14 Şubat’ı seçen Kader-Emrah Darılma çifti ise çiçek ve çikolata için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederek: “Bu mutlu günümüzde hediyesiyle bize mutluluk kattığı için Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a kendimiz ve ailemiz adına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.