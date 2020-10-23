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Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ekim 2020 Cuma 09:56
Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor
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İlçe genelinde özverili bir çalışma yürüten ekipler, işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar konusunda uyarılarda da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Koronavirüs genelgesi kapsamında denetimlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların toplu kullanım alanlarından olan istirahat ve eğlence yerleri, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarını denetledi. Tüm hafta boyunca devam eden denetimlerde ekipler, işletmelerde tek tek gezerek Koronavirüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs’e karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda da denetimler yapan ekipler, işletmelere gerekli uyarılarda da bulundu.

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