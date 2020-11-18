Esenyurt'un Yolları Yenileniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçede yıllardır çözülmeyen yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri, ilçe genelinde tahrip olan yolları asfaltlıyor. Kış ayları gelmeden çalışmaları tamamlayabilmek için gece gündüz çalışan ekipler, bu kapsamda sanayi bölgesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında yolları yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ni de asfaltladı. Ekipler fabrikaların yoğun olduğu kısımlarda ağır iş makinalarının ve uzun araçların kullanabileceği genişlikte asfaltlama işlemini yaptı.