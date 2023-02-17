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Esenyurt'un Yirminci Yardım Tırı Bölgeye Gönderildi

Esenyurt Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar bölgeye gönderilerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2023 Cuma 17:37
Esenyurt'un Yirminci Yardım Tırı Bölgeye Gönderildi
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ilk gününden beri bölgeye desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, yardımların bulunduğu yirminci tırı da Hatay’a gönderdi. Başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlar tarafından getirilen yardımların deprem bölgesine sevkiyatı yapılırken, giden tırdaki malzemeler de afetzedelere ulaştırılıyor. Depremin başladığı ilk andan itibaren toplanan ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, giyim, çadır, yatak ve gıda malzemelerinin bulunduğu tırların yanı sıra bölgeye hijyen malzemeleri, konteyner duş ve tuvaletler de gönderildi. Ekipler, tırlarla gelen yardımları Hatay’ın köylerini de tek tek gezerek afetten etkilenen vatandaşlara dağıtıyor.

“Onların yanındayız”

Yardımların bundan sonraki süreçte de gönderilmeye devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Md. Vekili Murat Boduroğlu, “Depremin ilk anından itibaren Esenyurt Belediyesi olarak 7’den 70’e kenetlendik. Bugün yirminci tırımızı depremzedelerimize gönderiyoruz. Ekiplerimiz orada bu yardımları karşılayıp köy köy dağıtıyor. Yirminci tırımızın üçü banyo ve hijyen malzemeleri olarak gönderildi. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ve deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımıza da yardımlarımız devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de onların yanındayız, yarın da yanlarında olacağız” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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