Esenyurt'un Parkları ‘Tam Kapanma’ Sonrasına Hazırlandı

Esenyurt Belediyesi, daha yeşil bir Esenyurt için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaptı. Bakım çalışmalarıyla güzel bir görüntüye kavuşan parkların ‘Tam Kapanma’ sonrasında Esenyurtluların kullanımına açılacak. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.