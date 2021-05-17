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Esenyurt'un Parkları ‘Tam Kapanma’ Sonrasına Hazırlandı

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park ve bahçeleri, Esenyurtluların kullanımına hazırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:27
Esenyurt'un Parkları ‘Tam Kapanma’ Sonrasına Hazırlandı
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Esenyurt Belediyesi, daha yeşil bir Esenyurt için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaptı. Bakım çalışmalarıyla güzel bir görüntüye kavuşan parkların ‘Tam Kapanma’ sonrasında Esenyurtluların kullanımına açılacak. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

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