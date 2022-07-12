Esenyurt'u Verdiği Rant Odaklı İmarlar ile Mahveden Necmi Kadıoğlu Yargılansın….

Bu sel felaketinde en çok zararı gören Pınar mahallesinde dere yatağı içine verdiği imarı bölgede yaşayan bir çok kişi ile konuştum…

Hepsi Esenyurt’ta bugün yaşanan sel felaketinde 11 sene Esenyurt Belediye başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu’nun net ve açık bir şekilde kendi döneminde verilen rant odaklı imarlardan dolayı yargılanmalıdır açıklaması yaptılar…

YANDAŞ TV KANALLARI KENDİN PİŞİR KEDİN YE YAPMAKTAN VAZ GEÇMELİDİR…

CNN Türk’te 11 Temmuz 2022’de Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Emin Pazarcı, Abdulkadir Selvi ve İsmet Öztürk’ün konuk olarak katıldığı programı izledim. Programın bir bölümünde de Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinde neden İmamoğlu yoktu konusu baya konuşuldu.Evet İmamoğlu orada olsa idi iyi olurdu ancak hiç kimse orada İmamoğlu’nun İstanbul’un başına geleli 3 sene oldu.Kemal Deniz Bozkurt’ta 3 sene önce Esenyurt’un başına geldi.

Ancak bugün sorun yaşanan bütün yerlere imarları veren kişi 2004-2017 yılları arasında Esenyurt’u hoyratça bir şekilde yöneten ve dere yataklarına bile imar veren Necmi Kadıoğlu’nu tek gram eleştirmemesi manidar bulundu.

Anladık İmamoğlu orada değildi diye bütün suçu ona yükleyin ama minik de olsa 11 Yıl Esenyurt’u Mahveden Necmi Kadıoğlu İçin Tek kelime edip bugün yaşanan sel felaketinde en büyük suçlu Nemci Kadıoğlu’dur deyin bari.

İmamoğlu orada olup sarı çizmeyi giyip birazda terini silerken çekilen bir fotoğraf verseydi elbette iyi olurdu.

Asıl olan halkın dertlerini ve sorunlarını çözmek ise zaten İstanbul itfaiyesi,İSKi, İGDAŞ başta olmak üzere İBB’nin bütün birimleri işlerini en iyi şekilde deruhte etti…

Ekrem başkan’da zarar gören hane sahiplerine İBB 7.000 TL destek verecek açıklaması yaptı…

Basın’a verdikleri bilgilerde İBB ye bağlı kurum ve kuruluşların ne kadar personel ve araç gereç ile olay yerinde olduklarını açık ve net biçimde bizlere servis ettiler.Özetle İmamoğlu Sarı çizme ile resim vermenin dışında yapılması gereken her şeyi fazlası ile yaptı.

SOYLU ERDOĞAN SONRASI İÇİN ÖN PLANA ÇIKMAK ADINA HER YERDE OLMAYA ÇALIŞIYOR

Süleyman Soylu Esenyur’ta sel problemi olan bölgede Sarı çizmeyi giyip bir kaç poz vermesi zarar gören halkın sorunlarını çözdü mü ?

Kimse İmamoğlu ve Kemal Deniz Bozkurt 3 yıldır Belediye başkanı. Bugün Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerde imar’ı veren ve 11 yıldır Esenyurt’ta başkanlık yapan Necmi Kadıoğlu’nun bu bölgeye verdiği zararı neden kimse konuşmuyor ?

Can kaybı olsaydı elbette ki İmamoğlu resmi tatil olan bayram molasını yarıdan kesip İstanbul’a gelirdi…Merhum Kadir Topbaş 2009 Eylül ayında yaşana sel felaketinde bizim de gazete olarak yanı başında takip ettiğimiz İkitelli Tır grajında yaptığı konuşmasında aynen şunları söyledi ”Basın Ekspres yolu başta olmak üzere imarlı, tapulu ve izinli olsa dahi bedeli ne olursa olsun bütün yapıları yerle bir edeceğiz dediği zaman bunun olamayacağını düşünmüştük ancak kısa süre içinde 70’ e yakın gökdelen’e imar izni verileceğini düşünmemiştik.

Burada uyarıyoruz su akar yolunu bulur asıl felaket er yada geç burada yaşacak.

Dere yataklarına,sahillere ve uygun olmayan yerlere İmar verenler yargılanmalıdır.

Problem yaşanmadan önce sorumlular hesap verse maddi ve manevi kayıplar yaşanmadan birçok sorun çözülmüş olur.

BAZI YANDAŞ GAZETECİLERİ İZLEYİNCE SANIRSINIZ Kİ İMAMOĞLU’NUN HALK DESTEĞİ DİBE VURMUŞ DİYE DÜŞÜNÜR HEMEN HALKIN GÖRÜŞÜNE BAŞVURURUZ….

İstanbul Times Tv Özel YouTube olarak o ne dedi bu ne dedi diye düşünmeyiz. En doğrusu hemen halkın görüşüne başvurmak için sokağa iner halka sorumuzu sorar ve en doğru cevabı sokaktan alırız…

İMAMOĞLU’NUN HALK DESTEĞİ ÇOK DÜŞTÜ GÖRÜŞÜ KOSKOCAMAN BİR YALAN …

Daha önce bir çok Ak Partili okurumuz yarın İBB seçimi olsa İmamoğlu’nun kazanma şansı yok isterseniz sokakta seçmene sorun dediği için bizde sokağa inip yarın İBB seçimi olsa oyunuzu İmamoğlu’na mı yoksa Binali Yıldırım’a mı verirsiniz diye sorduk.

Çıkan sonuç bırakın oy kaybını İmamoğlu 23 Haziran 2019’a göre oy oranını arttırmıştı.Yakın gelecekte yine yarın bir İBB seçimi olsa oyunuzu İmamoğlu’na mı yoksa Ak Parti adayına mı vereceksiniz diye soracağız. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç çıkacak ?

İmamoğlu’nun 2 kez İBB başkanlığını kazanmasını hazmedemeyen bir kesim hayal dünyasında İmamoğlû’na seçimi kaybetiriyorlar. İmamoğlu’nun bazı seçmeleri yapılan açıklamaları beğenmediğini biraz kırgın olduklarını ama yinede İmamoğlu’nun AKP’den iyi olduğunu eskisi gibi aşırı bir istekle de olmazsa yarın bir İBB seçimi olsa oyumuzu yinede İmamoğlu’na vereceğiz diyorlar.

Çok yakında yüzlerce kişiye “Yarın İBB seçimi olsa oyunuzu İmamoğlu’na mı yoksa Ak Parti adayına mı vereceksiniz sorusunu tarafsız bir şekilde seçmen’e sorup sonucunu burada size aktaracağız.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)