“Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız

Planların ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olması gerektiğini söyleyen Bozkurt “Esenyurt'u bir üretim, lojistik ve ticaret kentine dönüştürmek için plan yapmalıyız” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. 20 ilçenin İmar ve Bayındırlık komisyon raporlarının görüşüldüğü mecliste ilçenin 1/5000’lik planıyla ilgili konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yoğun nüfusa sahip ilçenin 1/5000’lik planının olmamasının yapılanma açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı. 2020 yılından beri İBB tarafından planların yapılmasını beklediklerini söyleyen Bozkurt, “3 yıldır planı olmayan bir kentin Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Esenyurt'ta depreme karşı yapmamız gereken çokça iş var. Planın hala yapılmamış olması bizi önemli ölçüde kısıtlıyor. Plan geçerken endişelerimi iletmiştim. O gün yaptığımız itirazlara rağmen planlar İBB'de yanlış şekilde onaylandı. Yanlışları düzeltmezsek telafisi imkânsız sonuçları olacak” dedi.

“Yapmamız gereken çok iş var”

Geçmiş yıllarda yapılan yanlışlıklardan dolayı ilçede yapmaları gereken çok iş olduğunu, dolayısıyla İBB’nin planları onaylaması gerektiğini vurgulayan Başkan Bozkurt, “Maalesef 2019 yılının sonunda daha önce yapılan yanlışlar yüzünden Esenyurt Belediyesi'nin 1/5000’lik planı iptal edildi. 2020 yılı sonundan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planların yapılmasını bekliyoruz. Depremle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Esenyurt'ta yapmamız gereken çokça iş var. Ayrıca geçmiş yıllarda yine eksik ya da yanlış yapılan işlerden dolayı halletmemiz gereken birçok iş var. Planın yapılmamış olması bizi önemli ölçüde kısıtlıyor” diye konuştu.

“Telafisi imkânsız sonuçlar oluşacak”

43 milyon metrekare toplam alanı olan Esenyurt'ta aktif yeşil alanın 775 bin metrekare, kişi başı okul alanının 2 metrekare olması gerekirken 0,5 metrekare olduğunu belirten Bozkurt şöyle konuştu: “Maalesef bizim itirazlarımıza rağmen İBB’de planlar bana göre yanlış bir şekilde onaylandı. Eğer bu yanlışları düzeltmezsek ciddi, telafisi imkânsız sonuçlar oluşacak. Esenyurt, 43 milyon metrekare toplam alanı olan, boş alanların dolmasıyla beraber 1 milyon 800 bin insanın yaşayacağı çok büyük bir kent. Dolayısıyla kamusal alanların yetersizliğini gidermek için yapabileceğimiz şeyler çok maliyetli.”

“Esenyurt'u ticaret kentine dönüştürmek için plan yapmalıyız”

Esenyurt’un ihtiyaçlarına göre uygulamalar yapılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Esenyurt'u bir üretim, lojistik ve ticaret kentine dönüştürmek için plan yapmak gerekli. O yüzden konut alanlarını ticaret ve lojistik alanına çevirip kentin sosyal donatı alanlarına olan ihtiyacını azaltmak bizim ilk yapmamız gereken şey ama maalesef plan yapılırken tam tersi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu Esenyurt açısından sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

“Hukuken bir garabetin içine gireceğiz”

Yanlış uygulamaların her alanda hukuksuzluk doğurduğunun altını çizen Başkan Bozkurt, “Yapılanmalar imarda görünen şekliyle değil. Örneğin sağlık alanına ibadet alanı yapılmış ya da ibadet alanına okul yapılmış, bunların düzeltilmesi lazım. Yeşil alanların ve sınırlı donatı alanlarının artırılması için Esenyurt‘un ihtiyacı olan başka kamusal alanların yaratılması için itirazlarımız var. Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan yerlerin, başka kurumlar tarafından kullanılmasının altyapısını hazırlayan plan notları konmuş. İlçede 30 bin civarında konut mağduru var. Hukuken bir garabetin içine gireceğiz” dedi.

“Ahlaka ve bilime uygun değerlendirilmeli”

Daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için komisyon üyelerine ricada bulunan Başkan Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Esenyurt'un planının onaylanmasının Esenyurtlular ve Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu durum yapmaya çalıştığımız deprem çalışmasını da birçok çalışmayı da engelliyor. O yüzden komisyon üyesi arkadaşlardan özellikle rica ediyorum. Bu itirazların ahlaka ve bilime uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve bir an önce bunun bu sonuca bağlanması önemli.”

“Birilerinin Esenyurt üzerinden rant elde etmesini engellemeye çalışıyorum”

Kendisini konuşmalarından dolayı ‘militanlıkla’ suçlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı’yı nezaketsiz bulduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Esenyurtlulara bedelini ödetmek üzere bir imar tadilatı yapıp milyonlarca liralık rant kazandırılmasına karşı durmak da ahlaklı bir belediye başkanının görevidir. Camiyle ilgili eleştirimin arkasındayım. Yapılan bir usulsüzlüğün içine cami koymak, camiye yapılacak en büyük haksızlıktır. Onu savunmak benim de görevimdir. İnancım ve içinde bulunduğum durum gereği bunu savunmak zorundayım, birilerinin haksız yere Esenyurt üzerinden rant elde etmesini engellemeye çalışıyorum” diyerek sözlerini noktaladı. ​